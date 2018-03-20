Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandası İddiası
Samsun'da, sosyal medyada terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan asker, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da, sosyal medyada terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan asker, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, istihbari çalışma sonucu sosyal medya üzerinden terör örgütleri lehine propaganda yaptığı iddiasıyla Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli jandarma er O.B'yi (21) gözaltına aldı.
Şüphelinin, Samsun Adalet Sarayındaki duvara örgütsel yazılar yazdığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.