SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ; ÇOCUĞA ALKOL İÇİRİP PAYLAŞTI KÜÇÜK yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KÜÇÜK yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.

Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı. Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı. Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

Kaynak: DHA