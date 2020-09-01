Sosyal medyada tartıştığı şahsı vuran zanlı tutuklandı
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Sosyal medyada tartıştığı şahsı vuran zanlı tutuklandı

Adana'da sosyal medyada tartışıp kavga ettiği şahsı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sosyal medyada tartıştığı şahsı vuran zanlı tutuklandı
01.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:11

Adana'da sosyal medyada tartışıp kavga ettiği şahsı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan Yasincan A. (23), bu olaydan aynı zamanda arkadaşı olan Enes C.'yi (23) sorumlu tuttu. Yasincan A., sosyal medya üzerinden Enes C. 'ye; "Sen bana neden ateş ettin?" diye hesap sorarken, Enes C.'de, "Ben o gün evdeydim, sana nasıl ateş edebilirim" karşılığını verdi. İkili arasındaki sosyal medyadaki tartışma küfürleşmeye dönüştü. Sanal ortamdaki tartışmadan bir gün sonra Enes C., bir arkadaşından ödünç aldığı otomobille Umutcan G. (22) ile gezerken, Karafat Caddesinde Yasincan A. ile karşılaştı. Enes C., araçtan inip hasmının yanına gitti. İkili arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Enes C., "Sen benim anneme nasıl küfür edersin" diyerek, yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp, 3 el ateş etti, sonra da aracına binip hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sol el ve ayağından vurulan Yasincan A., ambulansla hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından zanlıların kaçarken kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, olaydan kısa bir süre sonra Enes C. ve Umutcan G.'nin bulunduğu aracın önüne kesip, her iki zanlıyı da yakaladı.

Polis, olayda kullanılan silaha da el koydu. Enes C. 'nin ifadesinde de; "Yasincan, anneme küfür edince dayanamadım, ben de silahımı çıkartıp onu vurdum" diyerek, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Enes C. ve ona yardım ettiği öne sürülen Umutcan G., adliyeye sevk edildi. Enes C. tutuklanarak diğer zanlı 'adli kontrol' tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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