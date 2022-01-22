Sosyal medyada tartışılan görüntülere açıklama

KADIKÖY'de çekildiği belirtilen ve sosyal medyada gündem olan video ile ilgili açıklama yapan Ataşehir Kaymakamlığı, çiftin ev sahibi olduğununu belirtti.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de çekildiği belirtilen ve sosyal medyada gündem olan video ile ilgili açıklama yapan Ataşehir Kaymakamlığı, çiftin ev sahibi olduğununu belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşlı bir çiftin kira yardımı istediği görülüyordu. Beyoğlu'nda da seyir halindeki araçları durdurarak 'Annem hasta, yolda Kaldık' gibi bahanelerle sürücülerden para isteyen iki kadına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI: BİRLİKTE YAŞADIKLARI DAİRENİN F.D. ADINA KAYITLI

Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız" içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

"YOLDA KALDIK" NUMARASI İLE SÜRÜCÜLERDEN PARA İSTİYORLARDI