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Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti

Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, sosyal medya üzerinden tartışan iki kız grubu, konuşmak için buluştukları meydanda saç saça baş başa kavga etti.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, sosyal medya üzerinden tartışan iki kız grubu, konuşmak için buluştukları meydanda saç saça baş başa Kavga etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi meydanında yaşandı. iddiaaya göre, erkek arkadaşları konusunda sosyal medyada tartışan bir grup genç kız konuşmak için bir araya geldi. Kızlar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin gözü önünde kavga eden genç kızların kendilerini ayırmaya çalışanlara da zaman zaman vurdukları görüldü. Kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken, çevredekilerin ayırdığı kızlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.


Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti

Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti

Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti

Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti

Sosyal medyada tartışan kızlar, meydanda kavga etti

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