Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak  provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et