Sosyal Medyada Suriyelileri Protesto Çağrısına Gözaltı

BURSA'da sosyal medya üzerinden Suriyelileri protesto etmek için çağrıda bulunduğu iddie edilen E.S. gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S. isimli bir kişinin sosyal medya hesabından '2015 yılında Bursa'da yaşanan ve gazetelere yansıyan Suriyeli 2 kişinin karıştığı bir kavganın haberini yeni gibi paylaşıp, protesto için vatandaşları sokağa çağırdığını belirledi. E.S., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ekipleri tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. - Bursa