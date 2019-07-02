Sosyal medyada Suriyeli provokasyonuna 2. operasyon

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yaptığı operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere 30 Haziran'da operasyon düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İkitelli Gençlik Grubu' isimli 58 kişinin bulunduğu bir whatsapp grubu üzerinden olayları büyütmeye çalıştığı tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri dün düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kaynak: DHA

- İstanbul