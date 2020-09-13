Sosyal medyada Sur buluşması Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu vatandaşlarla sosyal medyada buluşacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu vatandaşlarla sosyal medyada buluşacak.

Yaşanan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin iletişime olan olumsuz etkisinin önüne geçmek ve vatandaşların sorun, talep ve önerilerini cevaplandırmak için sosyal medya buluşması programları gerçekleştirecek.

Karaloğlu, programın ilkinde Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen Sur ilçesini ele alacaklarını aktararak, Diyarbakırlıların görüş, öneri ve talepler dinlenecek.

Vatandaşlar tarafından sosyal medya platformu üzerinden gelen soruların Vali Karaloğlu tarafından cevaplandırılacağı ilk yayın 15 Eylül 2020 Salı günü saat 16.00'da Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yapılacak.

Vali Karaloğlu'da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Sosyal Medya Buluşmaları'nda bu hafta Sur ilçemizi konuşacağız." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA