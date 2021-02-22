Sosyal medyada "Sonun Özgecan gibi olacak" tehdidine 5 yıl hapis istendi
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Sosyal medyada "Sonun Özgecan gibi olacak" tehdidine 5 yıl hapis istendi

22.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:10
Sosyal medyada

SOSYAL medya üzerinden bir kadını "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev hakkındaki soruşturma tamamlandı.

SOSYAL medya üzerinden bir kadını "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Balakıshıyev'in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenirken, sosyal medyadan gösterdiği kılıç da silahtan sayıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samir Balakıshıyev'in 13 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, mağdur Hacer K.'yı ölümle tehdit ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı.  "Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu", "O şimdiden ölmüştür" dediği belirtilen şüphelinin evinde el konulan ve silahtan sayılan kılıcı gösterip "Bunu ona sokacağım" diyerek silahla tehditte bulunduğu da belirtildi. 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Sanığın savunmasında, olay tarihinde gerçek ismini bilmediği esmer isimli erkek kullanıcı ile takipçi artırmak amacıyla kurgusal olarak yayın yapmak hususunda anlaştıklarını, yayın sırasında Hacer'in hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.'ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri kullandığını" söylediği ifade edildi. Samir Balakıshıyev'in videoda gösterdiği kılıcı ise daha önce bazı tarih dizilerinde figüranlık yaptığı için satın aldığını, Hacer K. ile birbirlerinden karşılıklı olarak özür dilediklerini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, Samir Balakıshıyev'in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Samir Balakıshıyev, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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