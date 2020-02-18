Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu
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Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesaplarından silahla fotoğraflar paylaşan iki şüphelinin evine baskın yapıldı.

18.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:33
Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu

'ın ilçesinde sosyal medya hesaplarından silahla fotoğraflar paylaşan iki şüphelinin evine baskın yapıldı. Aramada silah bulunamazken, bir adet bıçak ele geçirildi.


Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı İlçe 'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlarla çekilmiş görüntü paylaşan Y.Ç. ve Ö.P.'yi takibe aldı. Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu geçtiğimiz gece saatlerinde Kazımdirik-Turan ve İstiklal-Kurtpınar Mahalleleri'ndeki iki ikamete baskın yapıldı.


Evlerde yapılan aramalarda silaha rastlanmazken, bir adet suç aleti bıçağa el konularak muhafaza altına alındı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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