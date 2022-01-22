Sosyal medyada silah teşhir eden yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Nevşehir'de, sosyal medya hesabından silah teşhiri yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

Nevşehir'de, sosyal medya hesabından silah teşhiri yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, yabancı uyruklu bir kişinin belinde silahla dolaştığı görüntülerini yayınlanmasını ihbar kabul ederek çalışma başlattı.

Afganistan uyruklu A.A, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda polis ekiplerince yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.