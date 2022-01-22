Sosyal medyada silah teşhir eden yabancı uyruklu sınır dışı edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medyada silah teşhir eden yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Sosyal medyada silah teşhir eden yabancı uyruklu sınır dışı edildi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, sosyal medya hesabından silah teşhiri yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

Nevşehir'de, sosyal medya hesabından silah teşhiri yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, yabancı uyruklu bir kişinin belinde silahla dolaştığı görüntülerini yayınlanmasını ihbar kabul ederek çalışma başlattı.

Afganistan uyruklu A.A, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda polis ekiplerince yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Afganistan, Nevşehir, Medya, Silah, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title