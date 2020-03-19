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Koronavirüs, İstanbul, Teknoloji

Sosyal Medyada Sıkça Eleştirilen AVM'lerin Bazıları Kapanıyor!

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da yer alan bazı AVM'ler kapanıyor. Akasya ve Akbatı AVM'lerinin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

19.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:33
Sosyal Medyada Sıkça Eleştirilen AVM'lerin Bazıları Kapanıyor!

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da yer alan bazı AVM'ler kapanıyor. Akasya ve Akbatı AVM'lerinin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi. Nişantaşı'nda bulunan City's AVM de kapandı.

Tüm AVM'ler Kapanacak Mı?

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden AVM'lerin kapatılması yönünde paylaşımlar yapmakta. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yaptığı açıklamada AVM'lerin kapanması yönünde tavsiye kararı verdiklerini açıkladı.

Bazı firmalar Türkiye genelinde mağazalarını kapatma kararı aldı. Akasya ve Akbatı AVM'lerinin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız."

İzmir Optimum Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Değerli Ziyaretçilerimiz, Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle sizlerin, çalışanlarımızın ve ailelerinizin sağlığı bizler için çok önemli. Bu sebeple devletimizin #evdekal yönlendirmeleri doğrultusunda 20 Mart 2020 itibariyle geçici bir süre için kapılarımızı kapatıyoruz. Bu süre boyunca Migros 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Sağlıklı günler dileriz." dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Değerli Ziyaretçilerimiz, Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle sizlerin, çalışanlarımızın ve ailelerinizin sağlığı bizler için çok önemli. Bu sebeple devletimizin #evdekal yönlendirmeleri doğrultusunda 20 Mart 2020 itibariyle geçici bir süre için kapılarımızı kapatıyoruz. Bu süre boyunca Migros 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Sağlıklı günler dileriz. #izmiroptimum

İzmir Optimum (@optimum_izmir)'in paylaştığı bir gönderi (19 Mar, 2020, 4: 41öö PDT)

Tüm AVM'lerin kapanıp kapanmayacağı bilinmezliğini koruyor. AVM'lerin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruları takip etmenizi öneriyoruz.

Kaynak: Tamindir

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