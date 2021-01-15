"Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli"

Dijital reklamcılık alanında faaliyet gösteren CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Türkiye'de temsilci atamayan sosyal ağlara reklam yasağının e-ticaret yapan KOBİ'leri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla...

Dijital reklamcılık alanında faaliyet gösteren CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Türkiye'de temsilci atamayan sosyal ağlara reklam yasağının e-ticaret yapan KOBİ'leri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor" dedi.

Temmuz ayında meclisten geçen sosyal medya yasasına göre; sosyal medya şirketlerine bir süre tanınarak temsilci atanmaları istenmişti. Resmi bir temsilci atamayan Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok ve Instagram'a ise kasım ayında 30'ar milyon lira ceza kesilmişti.

"BUGÜNE DEK TEMSİLCİ ATAMADILARSA, ATAYACAKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kesilen cezalara rağmen herhangi bir temsilci atanmadığını hatırlatan Becer, "Sosyal medya mecraları bugüne kadar dönüş yapmadı. Özellikle Facebook'un temsilci atamasını beklemiyorum. Markalar sosyal medya üzeriden istedikleri ülkelere, yaş grupların, cinsiyetlerine ve hatta demografik yapılarına dek hedefleme yaparak satış yapıyorlar. Yasak geldiğinde yurtdışındaki firmalar üzerinden reklamlarını verecekler, başka birtakım metodlar geliştirecekler. Bu sefer de devletin vergi geliri kesilecek. Durum çok karışık" diye konuştu.

"BAŞKA ALTERNATİF MECRA YOK"

Özellikle yurt dışına markalarını tanıtmak isteyen, oradan müşteri getirmek isteyen markalar için başka alternatif bulunmadığını kaydeden Becer, "Bu sosyal ağlar tüm dünyada kullanılıyor. Doğru hedefleme yapılabildiği için de son 10 yılın en büyük reklam mecraları. Ufak bütçelerle, doğru hedefleme yapıldığında milyonlarca kişiye ulaşılabiliyor. Alternatifi yok. Kapatılırsa, nasıl olacak kimse bilmiyor" dedi.

"YASAK GELİR DİYE ENDİŞE EDİYORUZ"

Pandemi döneminde e-ticaretin artığını ve süreçten olumsuz etkileneceklerini dile getiren Becer, "Bu çok ciddi bir karar. Bu reklam yasağı gelirse, yurt içi ve yurt dışı pazarda kendilerini tanıtma, ürünlerini satma imkanı bulan satıcılar, zaten pandemi sürecinde çok zor günler geçirirken, bir de bu kararla zarar görebilir. Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor. Hükümetin aldığı kararı destekliyoruz, tabi ki vergi versinler ancak reklam yasakları gelir diye endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE ORTALAMA 2 SAAT 52 DAKİKA SOSYAL MEDYADAYIZ"

Türkiye'de 7 milyon gencin sosyal medya hesabı olduğunu ve karardan etkileneceğini anlatan Becer, "Türkiye'de 7 milyon genç sosyal medya kullanıyor. Toplam 54 milyon kişi de yine mobil cihazlarından bu ağlarda ortalama günlük 2 saat 52 dakika zaman geçiriyor. Toplam sosyal medya kullanıcılarının neredeyse yarısı 20-30 yaş arasında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı