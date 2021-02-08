Sosyal medyada reklam verenler bu hilelere dikkat; Gerçeği yansıtmayabilir

Ağızdan ağıza pazarlamanın teknolojik hali olan sosyal medya fenomenliği, yeni bir meslek grubuna dönüştü. CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, sosyal medyada reklam verenlere uyarılarda bulundu. Becer, "Reklam verenlerin ürün tanıtımı için anlaştığı influencerları iyi analiz etmeleri gerekir. İnfluencerların takipçi sayıları, aldıkları beğeniler ve gelen yorum sayıları gerçeği yansıtmayabilir" dedi.

Markalar, sosyal medya fenomenliği (influencer), kampanyalarına 2022'den itibaren 13,4 milyar Euro harcamaya hazırlanırken pazarlamacıların yüzde 79'u Instagram'ı diğer platformlara tercih ediyor. Uluslararası United Ad, 'Türkiye Influencer Etkileşimi' alanında yaptığı araştırmasıyla, Türkiye'de ciddi bir artış yaşayan influencerlar üzerinden önemli sonuçlar ortaya koydu. Instagram influencerlarının 1 milyon 400 bin gönderisini inceleyen çalışmaya göre 480 bin gönderi 1,5 milyardan fazla etkileşim almayı başardı. Gündem yaratma potansiyeli taşıyan ve pazarlamanın en düşük bütçeli ve en hızlı yollarından biri olan influencer marketing, ürün tanıtımında güvenli bir yol iken, bazıları tarafından bir dolandırıcılık aracı olarak da kullanılabiliyor. CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, reklam verenlere uyarılarda bulundu. Son aylarda artan çekiliş furyasına katılan reklam verenlerin, işbirliği yaptıkları sosyal medya fenomenlerini seçerken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

"İNFLUENCERLARIN İYİ ANALİZ EDİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye'de özellikle pandemi döneminde e-ticaretin en önemli mecralarından biri olan Instagram'da reklam veren firmaların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Becer, "Reklam verenlerin ürün tanıtımı için anlaştığı influencerları iyi analiz etmeleri gerekir. Oluşturulan çekiliş kampanyalarında yorum ve beğeni sayısı göz önüne alındığı için influencerların takipçi sayıları, aldıkları beğeni ve gelen yorum sayıları gerçeği yansıtmayabilir" dedi.

YÜKSEK TAKİPÇİYE İNANMAYIN

Milyonlarca takipçisi olan kişilerin aldıkları etkileşimlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Becer, "Milyonlarca kişinin takip ettiği bir hesaba bakıyorsunuz, beğenenler ve yorum yapanlar çok az. Anlaşılıyor ki, satın alınmış takipçi. Reklam verenler ise takipçi sayısına inanarak binlerce lira reklam ücreti ödüyor. Böylelikle verilen reklam da boşa gitmiş oluyor" dedi.

ETKİLEŞİMİ YÜKSEK FENOMEN İMAJI ÇİZİLİYOR

Becer, "Son zamanlarda sayısı daha da artan uygulamalar veya servisler aracılığıyla para karşılığı takipçi, beğeni ve yorumlar kolaylıkla satın alınabiliyor. Böylelikle influencerlar reklam verenlere etkileşimi yüksek fenomen imajı çizebiliyor. Bu da düzenlenen çekilişleri, hem reklam veren açısından hem de çekilişe katılanlar açısından kandırmaca haline dönüştürüyor. Bu sebeple reklam verenlerin influencer seçerken takipçilerin gerçek olup olmadığı, takipçi sayısıyla beğeni sayısının gerçek olup olmadığı gibi hususlara dikkat etmesi gerekir ve mümkünse bir uzmandan destek alınmalıdır' açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı