Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.M, dün Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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