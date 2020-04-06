Sosyal medyada provokatif "koronavirüs paylaşımları" yapan 229 kişi yakalandı İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 616 şüphelinin belirlendiğini, bu kişilerden 229'unun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 616 şüphelinin belirlendiğini, bu kişilerden 229'unun yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 3 bin 576 sosyal medya hesabını inceledi.

Tespit edilen 616 şüpheliden 229'u, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

İncelemelerde, provokatif paylaşımların, FETÖ/PDY, PKK/KCK ve marjinal gruplar tarafından "ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme" amaçlı yapıldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA