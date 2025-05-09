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Sosyal medyada profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapma akımı nedir, neden yapılıyor?

Sosyal medyada profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapma akımı nedir, neden yapılıyor?
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Sosyal medyada birçok kullanıcı, profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu'nun resmiyle değiştirmeye başladı. Peki, bu dikkat çeken akım ne anlama geliyor? Neden herkes profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ile değiştiriyor, amaç ne? İşte, merak edilen o detaylar…

Son günlerde sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Birçok kullanıcı, profil fotoğrafını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirmeye başladı. "Ekrem İmamoğlu profil fotoğrafı akımı nedir, bu akım neden yapılıyor?" soruları sosyal medyada gündem haline geldi. Peki, bu toplu değişimin arkasında hangi mesaj var, kullanıcılar neden bu yola başvurdu? İşte detaylar...

PROFİL FOTOĞRAFINI EKREM İMAMOĞLU YAPMA AKIMI NEDİR, NEDEN YAPILIYOR?

Son günlerde sosyal medya platformlarında dikkat çeken yeni bir trend başladı. Birçok kullanıcı, profil fotoğrafını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirmeye başladı. Bu toplu hareket, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve "Ekrem İmamoğlu profil fotoğrafı akımı nedir?" sorusunu beraberinde getirdi.

Sosyal medyada profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapma akımı nedir, neden yapılıyor?Profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapma akımı nedir

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan Ekrem İmamoğlu profil fotoğrafı akımı, 27 Mart 2025 tarihinde başlayan siyasi gelişmelerin ardından ortaya çıktı. O tarihte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığı yönündeki haberler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapma akımı nedir, neden yapılıyor?Profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapma akımı neden yapılıyor

Aynı gün İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki kapak görselleri, "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" ifadesiyle güncellendi. Bu sembolik paylaşım, kısa sürede geniş kesimlerin dikkatini çekti ve destek gösterisi olarak sosyal medya kullanıcıları profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu'nun resmiyle değiştirmeye başladı.

Bu dijital dayanışma hareketi, özellikle X (Twitter), Instagram ve Facebook gibi platformlarda kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Kullanıcılar, bu yöntemle İmamoğlu'na karşı uygulandığı iddia edilen siyasi baskılara tepki göstermeyi ve demokratik bir duruş sergilemeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapma akımı nedir, neden yapılıyor?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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