Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
17.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:56
Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.D. isimli şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti. Zanlı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı