Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
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Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

17.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:56
Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.D. isimli şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti. Zanlı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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