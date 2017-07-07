Sosyal Medyada PKK Propagandası Yapan 3 Kişiye Gözaltı

Kayseri polisi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden herkese açık paylaşımlarda bulunup terör örgütü propagandası suçu işleyen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, Mehmet E., Mehmet Y. ve Oktay Ö.'yü Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına aldı.



Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



(İHA)