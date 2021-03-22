Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
22.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:16
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik Körfez ilçesinde operasyon düzenlendi. Baskında A.Ç., F.K. ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ