Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
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Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

22.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:16

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik Körfez ilçesinde operasyon düzenlendi. Baskında A.Ç., F.K. ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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