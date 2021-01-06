Sosyal medyada paylaştığı sahte kedi ve köpek fotoğraflarıyla 69 bin lira dolandırdı

Sosyal medyada paylaştığı sahte kedi ve köpek fotoğraflarıyla 69 bin lira dolandırdıADANA'da, sosyal medya üzerinden açtığı hesaptan paylaştığı sahte kedi ve köpek fotoğraflarıyla hayvan sahiplendirdiğini öne sürüp yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandıran Serkan B., yakalandı.

Sosyal medyada paylaştığı sahte kedi ve köpek fotoğraflarıyla 69 bin lira dolandırdı

ADANA'da, sosyal medya üzerinden açtığı hesaptan paylaştığı sahte kedi ve köpek fotoğraflarıyla hayvan sahiplendirdiğini öne sürüp yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandıran Serkan B., yakalandı. Şüphelinin, dolandırdığı kişilerden gelen paraların takibinin zorlaşması için elektronik paraya dönüştürüp, kız kardeşi Cennet B. (19) ile nişanlısı Azize P.'nin (24) hesaplarına gönderdiği öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı Serkan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvanseverlerin terk edilen kedi ve köpeklere yeni bir yuva bulabilmek amacıyla sosyal medyada oluşturduğu hesapları taklit ettiği iddia edilen Serkan B., sahte fotoğraflar paylaşarak, söz konusu hayvanlar için kampanya başlattı. İlanı görenler, internet üzerinden Serkan B. ile iletişime geçip, söz konusu hayvanları sahiplenmek istediğini söyledi. Serkan B., bu yöntemle Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurdu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPANINCA FARK ETTİLER

Ankara'da yaşayan Aşkın Ç., Serkan B.'nin sahte sosyal medya hesabından yayınladığı yavru köpeği sahiplenmek istedi. Serkan B., Aşkın Ç.'den 150 TL, yine yavru bir köpek sahiplenmek isteyen Bursa'daki Arzu G.'den 500 TL, İstanbul'da yaşayan Burak Ö.'den sahiplenmek istediği yavru kediyi 'pet taksi' ile göndermek ve transfer masrafları için de 300 TL para talep etti. Vatandaşlar, Serkan B.'nin istediği paraları, verdiği hesaplara yatırdı. Buna rağmen Aşkın Ç., Arzu G. ile Burak Ö., sahiplendikleri hayvanların gönderilmemesi ve bağlantı kurdukları sosyal medya hesaplarının kapatılması üzerine dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, Serkan B.'yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

5 AYDA 69 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Serkan B.'nin, aynı yöntemle sadece son 5 ayda yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Serkan B.'nin, dolandırdığı kişilerden gelen paralar için kendi hesabıyla birlikte kız kardeşi Cennet B. ve nişanlısı Azize P.'nin de banka hesaplarını kullandığı, sonrasında bunu 'elektronik para'ya dönüştürüp, hesaplar arasında sürekli yer değiştirip, paranın takibini zorlaştırmaya çalıştığı da öne sürüldü.

TATİLDE PARASI BİTİNCE DOLANDIRMAYA DEVAM ETMİŞ

Polisin yaptığı teknik takipte, Serkan B.'nin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla nişanlısı Azize P. ile birlikte yaz tatili için Antalya, Muğla ve İzmir'e gittikleri ancak çiftin parası bitince Serkan B.'nin tatilde de insanları kandırıp, onların paralarını almaya devam ettiği de tespit edildi. Serkan B. ve Azize P.'nin, bir ATM'den para çektiği anlara ait görüntülere de ulaşıldı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serkan B.'nin, "Arkadaşım benden para transferi için hesap bilgilerimi istedi. Ben de ona yardımcı olmak istedim. Ben kimseyle hayvan sahiplendirme konusunda pazarlık yapmadım" dediği öğrenildi.

Daha önce işlediği çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Serkan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haber:Anıl ATAR