Sosyal medyada paylaşım yapmadan önce bir daha düşünün! Suç sayılabilir
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Sosyal medyada paylaşım yapmadan önce bir daha düşünün! Suç sayılabilir

26.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:26
Sosyal medyada paylaşım yapmadan önce bir daha düşünün! Suç sayılabilir

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar üzerinden kin kusuyor, tanımadıkları kişilerin gönderilerini acımadan eleştiri yağmuruna tutabiliyor. Ancak sosyal medyada olumsuz düşünce ve duygular ifade edilirken başka kişilerin gönderilerini kullanmak suç unsuru sayılabilir.

Sosyal medyada son günlerde artan hakaret, linç, dedikodu, alay etme paylaşımları hız kesmeden devam ediyor.

Kullanıcıların nefret içerikli mesajlarına dikkat çeken Avukat Devrim Nur Kayabalı, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan içerikler ve başkalarının gönderilerini kullanmak suç unsuru veya ihlal sebebi olabilir" dedi.

Kayabalı şiddet içerikli mesajlar için şu ifadeleri kullandı:

"İletişim çağında sosyal medya artık vazgeçilmezimiz. Son zamanlarda insanlar sahte hesaplar ile veya gerçek profilleri ile üzerinden başka insanlara sözlü saldırılar artmış durumda. Sanal dünyanın da bir kimliği bulunmaktadır. Yapılan bir işlemi artık IP adresi üzerinden hızla tespit edilebiliniyor. Sosyal medyada sevdiğimiz bir sanatçını sözünü, başkası tarafından yapılmış bir video kullanmak dahi suç teşkil ediyor. Paylaşım yapmadan önce birkaç kez düşünmek gerekiyor. Bir başkasının içeriğini kullanman kullanıcılara ciddi tazminat davaları ile karşı karşıya kalabilir. Hiçbir hukuki ceza ile karşılaşmamak için başkalarının hesabından alıntı yapılmamalıdır. Bir olay ile ilgili paylaşım yapılacaksa özgün olmaya özen göstermeliyiz." dedi.

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