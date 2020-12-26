Sosyal medyada paylaşım yapmadan önce bir daha düşünün! Suç sayılabilir

Sosyal medyada son günlerde artan hakaret, linç, dedikodu, alay etme paylaşımları hız kesmeden devam ediyor.

Kullanıcıların nefret içerikli mesajlarına dikkat çeken Avukat Devrim Nur Kayabalı, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan içerikler ve başkalarının gönderilerini kullanmak suç unsuru veya ihlal sebebi olabilir" dedi.

Kayabalı şiddet içerikli mesajlar için şu ifadeleri kullandı:

"İletişim çağında sosyal medya artık vazgeçilmezimiz. Son zamanlarda insanlar sahte hesaplar ile veya gerçek profilleri ile üzerinden başka insanlara sözlü saldırılar artmış durumda. Sanal dünyanın da bir kimliği bulunmaktadır. Yapılan bir işlemi artık IP adresi üzerinden hızla tespit edilebiliniyor. Sosyal medyada sevdiğimiz bir sanatçını sözünü, başkası tarafından yapılmış bir video kullanmak dahi suç teşkil ediyor. Paylaşım yapmadan önce birkaç kez düşünmek gerekiyor. Bir başkasının içeriğini kullanman kullanıcılara ciddi tazminat davaları ile karşı karşıya kalabilir. Hiçbir hukuki ceza ile karşılaşmamak için başkalarının hesabından alıntı yapılmamalıdır. Bir olay ile ilgili paylaşım yapılacaksa özgün olmaya özen göstermeliyiz." dedi.