Sosyal Medyada Paylaşılan Genç Adamın Ölümden Döndüğü Anları Yürekleri Ağza Getirdi

Sosyal medyada paylaşılan nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girmeyi başaran videoda, genç adamın uçurumdan düşmekten son anda kurtulması yürekleri ağza getirdi.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Videoda genç adam yüksek bir yerden karşıya geçmekiçin atladığı sırada dengesini kaybediyor. Tam aşağı düşeceği sırada arkadaşı tarafından yakalanan genç adam ölümden kıl payı kurtuldu.

VİDEOYU İZLEYENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yüz binlerce kez izlenen görüntüler rekor kırdı. Kullanıcılar yorumlarıyla izlerken tüylerinin diken diken olduğunu ifade etti.