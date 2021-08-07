Sosyal Medyada Paylaşılan Düzensiz Göçmenlerle İlgili Görüntülere Ait Duyuru

Bazı sosyal medya hesaplarında 06. 08. 2021 tarihinde güncel bir olaya ait görüntüymüş gibi paylaşılan, içeriğinde düzensiz göçmen olduğu anlaşılan bir grup insanın koştuğu video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bazı sosyal medya hesaplarında 06. 08. 2021 tarihinde güncel bir olaya ait görüntüymüş gibi paylaşılan, içeriğinde düzensiz göçmen olduğu anlaşılan bir grup insanın koştuğu video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bahse konu görüntüler yeni olmayıp, geçtiğimiz haftalarda kolluk kuvvetlerimiz tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetler sırasında düzensiz göçmenlerin saklandığı bir eve yapılan operasyon neticesinde kaçmaya çalışan ve daha sonra yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine (GGM) gönderilen düzensiz göçmenlere ait görüntüler olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu operasyonlarda düzensiz göçmenlerin barındırıldığı tespit edilen 45 metruk bina ve eklentisi yıkılmış, tespit edilen diğer metruk binaların ise yıkımına devam edilmektedir.

Sınır hattında alınan ilave tedbirler ve güvenlik personeli takviyesi ile kararlılıkla yürütülen engelleme faaliyetlerine ek olarak; düzensiz göç ile mücadele ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam etmektedir.

Alınan tedbirler neticesinde ilimizde düzensiz göçmen sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş olduğu anlaşılmaktadır.

Gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemize tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre