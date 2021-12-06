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Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira cezaKONYA Konya'da trafiği tehlikeye atarak ve vatandaşların canını hiçe sayarak drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

KONYA (İHA) - Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza

KONYA Konya'da trafiği tehlikeye atarak ve vatandaşların canını hiçe sayarak drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Trafik magandasına 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğüne düşen bir ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Selçuklu ilçesi Şafak Caddesi kavşağında bir sürücünün sosyal medyada paylaşılan drift yaptığı görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, yaptığı incelemede önce aracın plakasını tespit etti. Ardından araca ve sonrasından sürücüyü tespit eden trafik ekipleri, trafik magandası sürücü M.Ş.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRIFT-) maddesinden 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca drift yapılan araç ruhsat sahibi A.Ş.'ye teslim edilirken, M.Ş.'nin sürücü belgesine de 60 gün (2 ay) süreyle el konuldu.

Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza

Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza

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