SOSYAL MEDYADA PANİK AMAÇLI KORONAVİRÜS PAYLAŞIMINA 2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SOSYAL MEDYADA PANİK AMAÇLI KORONAVİRÜS PAYLAŞIMINA 2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAKoronavirüs salgını sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiye ait videoyu paylaşıp salgın nedeniyle öldüğü şeklinde paylaşım yapan şüpheli Faik T. hakkında iddianame düzenlendi.

SOSYAL MEDYADA PANİK AMAÇLI KORONAVİRÜS PAYLAŞIMINA 2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
18.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:19

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Koronavirüs salgını sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiye ait videoyu paylaşıp salgın nedeniyle öldüğü şeklinde paylaşım yapan şüpheli Faik T. hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli Faik T.'nin  "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen dünyada ve ülkemizde etkileri hala devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince internet üzerinden suç içerikli paylaşımların tespitinin yapıldığı kaydedildi. Şüpheli Faik T'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 23 Mart 2020 günü halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu oluşturabilecek nitelikte paylaşım yaptığı belirtildi. Şüphelinin, cadde kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişinin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "İstanbul Eminönü corona virüsünden dolayı öldüğü söyleniyor" şeklinde yorum yazdığı ifade edildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKŞüpheli Faik T.'nin savunmasında, Twitter hesabının ve paylaşımın kendisine ait olduğunu, halkı paniğe sevk edecek bir amaç gütmediğini, pişman olduğunu söylediği iddianamede yer aldı. Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen şüpheli Faik T., iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Evgar Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: SOSYAL MEDYADA PANİK AMAÇLI KORONAVİRÜS PAYLAŞIMINA 2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 19:19:57. #1.15#
title