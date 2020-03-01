Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

01.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:21

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce araç sahibi İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimiz için konvoy oluşturdu.



Bandırma'da sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar ve otomobil grupları İdlib Şehitleri için yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Bandırma Sanayi Sitesi karşısında toplanan yaklaşık 250 araç, üzerlerinde bulunan ayyıldızlı Türk Bayrakları ile konvoy halinde cadde ve sokaklarda şehir turu attı.



İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Camii'ne gelen konvoy burada saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşını seslendirdi. İdlib'de şehit düşen 36 kahraman Mehmetçiğimizin isimlerini tek tek seslendiren vatandaşlar daha sonra edilen dualarla programlarını sonlandırdı. Programda şehitlerimiz için lokma hayrı da gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA