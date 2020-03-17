Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
17.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:12
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.
Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA