Sosyal medyada infial yaratan ekmek videosunun Mersin'de bir fırında çekildiği iddiası
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Sosyal medyada infial yaratan ekmek videosunun Mersin'de bir fırında çekildiği iddiası

06.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:58
Sosyal medyada infial yaratan ekmek videosunun Mersin'de bir fırında çekildiği iddiası

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de bir fırında çekildiği iddia edilen video, sosyal medyada tepki topladı. Fırın çalışanı tarafından ekmek üretiminin oyuncağa çevrildiği görüntüler üzerine harekete geçen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fırının faaliyetini 30 günlüğüne durdurdu.

TikTok'ta paylaşılan ve Mersin'de çekildiği iddia edilen videoda bir genç, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyuyor. Videonun devamında gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.

"HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATMAKTADIR"

Büyük tepki çeken görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" notunu düştü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi. Paylaşımı yapan genç ise bir süre sonra hesabını kapattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, polis ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle, Kırklarsırtı Mahallesi 2620 Sokak'taki ekmek fırınına, sosyal medyadan hijyen kurallarının ihlal edildiği iddia edilen görüntülerin paylaşılması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içine dondurma, çikolata, kek, cips ile çeşitli meyve, sebze ve şarküteri ürünleri eklediği anların görüntülerini paylaştığı belirlenen fırın çalışanı Özcan Mami ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 bin 383 lira ceza uygulandı. Fırının faaliyeti de 30 gün durduruldu.

Doğruluk Kontrolü
Sosyal medyada infial yaratan ekmek videosunun Mersin'de bir fırında çekildiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de bir fırında çekildiği iddia edilen video, sosyal medyada tepki topladı.

Videonun çekildiği fırını tespit eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerin ardından iş yerinin faaliyetini 30 günlüğüne durdurdu.

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