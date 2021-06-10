"Sosyal medyada 'İlişkisi var' durumu takibi düşürüyor"
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"Sosyal medyada 'İlişkisi var' durumu takibi düşürüyor"

'Sosyal medyada 'İlişkisi var' durumu takibi düşürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, çiftlerin ilişki durumlarını 'ilişkisi var' olarak güncelledikten sonra birbirleriyle sosyal medyadaki iletişimlerinin zamanla azaldığını belirtti.

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, çiftlerin ilişki durumlarını 'ilişkisi var' olarak güncelledikten sonra birbirleriyle sosyal medyadaki iletişimlerinin zamanla azaldığını belirtti.

Özellikle pandemi süreci itibariyle her türlü iletişim ihtiyacını idame ettirme anlamında yaşamsal bir zorunluluk haline gelen sosyal ağlar, gerçek anlamda bir yüz-yüze görüşme etkisi oluşturmasa da, insan iletişimi konusunda hayatın bir parçası oldu. İnsanlar, sosyal medyada dertleşiyor, üzülüyor, seviniyor, evleniyor, ayrılıyor, kavga ediyor ve kıskanıyor. Sosyal Medya Savaşları Kitabı'nın Yazarı, Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav'ın sosyal medya kullanıcılarının duygularını ifade ettikleri bu mecralardaki davranış tarzlarıyla ilgili araştırmasında önemli sonuçlar yer alıyor.

Sanlav, evlilik, nişan, söz yüzükleri takmanın sosyal medya dilindeki karşılığı olan ilişkisi var, ilişkisi yok, evli, nişanlı durum güncellemelerini değerlendirdiği araştırmasında, "Bu seçeneklerin yanı sıra ilişki durumu karmaşık ve serbest ilişkisi var, yani ilişkim var ama gel, yan cebime. Bir de 'eşinden ayrı, boşanmış ve dul' seçenekleri var ki seçenek mi, sosyal deney mi anlayabilene aşk olsun" dedi.

"İlişkisi var: Aman dikkat uzaklaşıyorsunuz"

Araştırmasında Facebook Temel Veri Bilimi Araştırmacısı Carlos Duik'in yayınladığı Facebook analitik verilerine yer veren Sanlav, sosyal medyadaki verilerle hayattaki karşılığı arasındaki korelasyonun dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Sanlav, sözlerine şöyle son verdi:

"Çiftlerin ilişki durumu güncellemelerinden önce ve sonra aktifliğini inceleyen Facebook bir analiz yapmış. İlişkinin başlamadan önceki 100 günü ve ilişki başladıktan sonraki 100 gününü inceleyen sosyal medya, çiftlerin sosyal medyadaki davranışları hakkında çarpıcı bilgiler ortaya koyuyor. Araştırmaya göre çiftler ilişki durumlarını 'ilişkisi var' olarak güncelledikten sonra birbirleriyle olan iletişimleri zamanla azalıyor". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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