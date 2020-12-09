Sosyal medyada "halkın bir kesimini aşağıladığı" öne sürülen kişi gözaltına alındı
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Sosyal medyada "halkın bir kesimini aşağıladığı" öne sürülen kişi gözaltına alındı

09.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:35
Sosyal medyada

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemini sosyal medya hesabından eleştirirken, halkın bir kesimini aşağıladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemini sosyal medya hesabından eleştirirken, halkın bir kesimini aşağıladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, dün oynanan futbol müsabakasındaki ırkçılık söylemi üzerinden, Twitter'da "@yapmamelihboran" hesabından, Türkiye'de infial oluşturacak şekilde halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanılarak aşağılandığı belirlendi.

Hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan M.B, savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

M.B'nin adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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