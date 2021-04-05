SOSYAL MEDYADA HAKARETLERİ NEDENİYLE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ; AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK
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SOSYAL MEDYADA HAKARETLERİ NEDENİYLE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ; AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SOSYAL MEDYADA HAKARETLERİ NEDENİYLE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ; AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

SOSYAL medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş., akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edildi.

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SOSYAL medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş., akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.Ş., "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcısı, şüpheli A.Ş.'yi akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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