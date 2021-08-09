Sosyal medyada hakaret içerikli video yayınlayan Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
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Sosyal medyada hakaret içerikli video yayınlayan Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada hakaret içerikli video yayınlayan Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türkiye'de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türkiye'de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya sitesinde yayınladığı bir videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türkiye'de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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