Sosyal medyada hakaret edilen Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a AK Parti'den destek açıklaması
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Sosyal medyada hakaret edilen Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a AK Parti'den destek açıklaması

24.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:50
Sosyal medyada hakaret edilen Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a AK Parti'den destek açıklaması

AK Parti Ağrı teşkilatı, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a yönelik, sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunduğu ileri sürülen kişiyi basın açıklaması yaparak kınadı.

AK Parti Ağrı teşkilatı, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a yönelik, sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunduğu ileri sürülen kişiyi basın açıklaması yaparak kınadı.

İl Başkanı Abbas Aydın, Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız, İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem ve ilçe başkanları, Sayan'a destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Partililer adına açıklama yapan Aydın, Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a yönelik hakarette bulunan kişinin HDP'li olduğunu ileri sürdü.

Sayan ile "Kürt gençlerine yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu" belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bölge insanı olarak biz bunu kınıyoruz. Bizim gençlerimizin elinde kalem var. Gençlerimiz yarınlar için uğraşıyor. Gençlerimiz ekmeklerinin peşinde onurlu bir yaşam sürüyor. Bu onursuz insanı ve zihniyeti kınıyorum. Savcı Sayan bizim teşkilatlarımızın emekleri, motivasyonu ve çalışmasıyla ve halkımızın teveccühüyle milli idareyi temsil ediyor. Bu aynı zamanda hem Savcı Sayan'a hem de milli iradeye saldırıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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