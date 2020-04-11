Sosyal medyada gündeme oturmuştu... "Ekmek kavgası" dediler, trafik kazası olduğu ortaya çıktı Sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Sosyal medyada gündeme oturmuştu... "Ekmek kavgası" dediler, trafik kazası olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da "ekmek kavgası" diyerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bir trafik kazası sonrasında yaşandığı ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da dün akşam bir fırının önünde yaşanan kavga, "Ekmek kavgası" diyerek sosyal medyada paylaşıldı. Polisin incelemesi sonucu olayın "ekmek kavgası" değil bir trafik kazası tartışması olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan trafik kazası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüleri anlatan bir vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor. Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA