Sosyal medyada gündem olan iş adamı Taksim'de 5 bin maske dağıttı İSTANBUL'da seyyar simitçinin elinde kalan tüm simitleri satın alarak sosyal medyada gündem olan iş adamı İbrahim Yılmaz, arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte, koronavirüs önlemleri için Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı.

İSTANBUL 'da seyyar simitçinin elinde kalan tüm simitleri satın alarak sosyal medyada gündem olan iş adamı İbrahim Yılmaz , arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte, koronavirüs önlemleri için Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı.

50 BİN MASKE DAĞITACAKLAR

Sosyal medyada seyyar simitçinin elindeki tüm simitleri satın aldığı görüntüler paylaşılarak, gündem olan iş adamı İbrahim Yılmaz, koronavirüs nedeniyle Taksim Meydanı'nda, iş güvenliği ve iş elbiseleri satıcısı arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile maske dağıttı. İbrahim Yılmaz, "İyilik Akımı" adını verdikleri proje kapsamında 50 bin maske dağıtacaklarını söyledi.

Fırsatçılara meydanı bırakmamak ve alım gücü olmayan insanlara maske dağıtmak için böyle bir eyleme başvurduklarını belirten İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün dünyayı tehdit eden koronavirüsle karşı karşıyayız. Bu virüsten korunmak amacıyla takılan maskelerin, piyasada fırsatçılar tarafından 30 kuruşluk değeri varken 5 lira gibi bir fiyattan satılması ve son günlerde karaborsa durumuna gelmesi nedeniyle, insanların alım gücünü gördükten sonra bedava maske dağıtmaya karar verdik. İlk planda Taksim başta olmak üzere Kadıköy, Eyüpsultan, Bakırköy gibi meydanlarda işleri gereği dışarıya çıkmak zorunda kalanların veya buna ulaşamayanların ihtiyaçlarını gözeterek 'İyilik akımı' adına 5 bin tane maske dağıtıyoruz. Sürecin uzaması ile birlikte bu rakam 50 bini bulacak. "

Maskeler, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Bu arada yasağa rağmen kızıyla sokağa çıkan 85 yaşındaki bir kadın, evde sıkıldıklarını, ihtiyaç için dışarı çıktıklarını söyledi.

- İstanbul

Kaynak: DHA