Sosyal medyada güldüren 'Yunanistan' yorumları

02.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:41

Yunanistan'ın 'mülteci' korkusu sosyal medyada alay konusu oldu.

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini duyurmasının ardından binlerce kişi sınır kapılarına dayandı. Sınırlarına dayanan mültecilere müdahale eden Yunan güvenlik güçleri sertlik dozajını artırdı. Sosyal medyada Yunanistan'ın mültecileri ülkeye sokmama çabası alay konusu oldu. Paylaşılan bir çok mesajda Yunanistan'ı hedef alan güldüren yazılar yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA