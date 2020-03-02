Sosyal medyada güldüren 'Yunanistan' yorumları
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Sosyal medyada güldüren 'Yunanistan' yorumları

Yunanistan'ın 'mülteci' korkusu sosyal medyada alay konusu oldu.

02.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:33
Sosyal medyada güldüren 'Yunanistan' yorumları

'ın 'mülteci' korkusu sosyal medyada alay konusu oldu.


Türkiye'nin mültecilerin 'ya geçişini engellemeyeceğini duyurmasının ardından binlerce kişi sınır kapılarına dayandı. Sınırlarına dayanan mültecilere müdahale eden Yunan güvenlik güçleri sertlik dozajını artırdı. Sosyal medyada Yunanistan'ın mültecileri ülkeye sokmama çabası alay konusu oldu. Paylaşılan bir çok mesajda Yunanistan'ı hedef alan güldüren yazılar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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