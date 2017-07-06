Sosyal Medyada Güldüren Video: "Ola Hani Kablo"
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine Bağlı Gözücü Köyünde kaçak elektrik kontrol ekibinin periyodik köy kontrolleri sırasında çekilen bir görüntü sosyal medya da kısa süre içinde binlerce tıklanma aldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine Bağlı Gözücü Köyünde kaçak elektrik kontrol ekibinin periyodik köy kontrolleri sırasında çekilen bir görüntü sosyal medya da kısa süre içinde binlerce tıklanma aldı. Köylü vatandaş ile kaçak elektrik kontrol ekibi arasındaki komik tartışma fenomen olmaya aday gösterildi.
Kaynak: Milliyet.com.tr