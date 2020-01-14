Sosyal Medyada Gördüğümüz "Mükemmel" Fotoğrafların Altında Yatan Saklı Gerçekler
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Sosyal Medyada Gördüğümüz "Mükemmel" Fotoğrafların Altında Yatan Saklı Gerçekler

Sosyal medyada gördüğümüz ve birçoğumuz kıskançlıkla baktığı muhteşem fotoğrafların arkasında yaşananları ifşa etmek üzere karşınızdayız.

14.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:21
Sosyal Medyada Gördüğümüz

Sosyal medyada gördüğümüz ve birçoğumuz kıskançlıkla baktığı muhteşem fotoğrafların arkasında yaşananları ifşa etmek üzere karşınızdayız. Sosyal medyanın sahte yüzünün bir kez daha ortaya çıkacağı, modellerin ve fotoğrafçıların "mükemmel fotoğraf" uğrana neler çektiğini gösteren fotoğraflar sizlerle.


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Kaynak: TheGeyik

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