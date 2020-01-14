Sosyal Medyada Gördüğümüz "Mükemmel" Fotoğrafların Altında Yatan Saklı Gerçekler
Sosyal medyada gördüğümüz ve birçoğumuz kıskançlıkla baktığı muhteşem fotoğrafların arkasında yaşananları ifşa etmek üzere karşınızdayız.
Sosyal medyada gördüğümüz ve birçoğumuz kıskançlıkla baktığı muhteşem fotoğrafların arkasında yaşananları ifşa etmek üzere karşınızdayız. Sosyal medyanın sahte yüzünün bir kez daha ortaya çıkacağı, modellerin ve fotoğrafçıların "mükemmel fotoğraf" uğrana neler çektiğini gösteren fotoğraflar sizlerle.
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