Sosyal medyada gezindiği için babasının kızdığı gençten 3 gündür haber alınamıyor
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Sosyal medyada gezindiği için babasının kızdığı gençten 3 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medyada gezindiği için babasının kızdığı gençten 3 gündür haber alınamıyor

Antalya'da ders çalışmayıp sosyal medyada zaman geçirdiği gerekçesiyle babasının kızdığı 20 yaşındaki lise öğrencisinden 3 gündür haber alınamıyor.

Antalya'da ders çalışmayıp sosyal medyada zaman geçirdiği gerekçesiyle babasının kızdığı 20 yaşındaki lise öğrencisinden 3 gündür haber alınamıyor. Bir anlık sinirle oğluna kızdığını belirten baba, "Oğlumun okumasını istiyordum. Bir anlık sinirle tartıştık. Keşke şu anda yanımda olsa da sarılıp gözünden öpsem" dedi.

Özel bir okulda lise son sınıf okuyan 20 yaşındaki Timur Doğdu, 11 Nisan Pazar akşamı odasındayken cep telefonuyla sosyal medyada gezindiği için babası Vedat Doğdu ile tartışmaya başladı. Oğlunun ders çalışmamasına sinirlenen Vedat Doğdu, ona tokat attı. Pazartesi sabahı ise Doğdu, oğlunu okula gitmesi için sabah 08.00'da Güllük Caddesi üzerinde bıraktı. Akşam eve dönmeyen oğlundan 3 gündür haber alamayan Doğdu ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

"Keşke şu anda yanımda olsa, gözünden öpsem"

Kaybolmadan bir gün öncesi akşamında oğluyla yaşadıkları tartışmayı anlatan baba Vedat Doğdu, "Derslerine çalışmıyordu. Sosyal medyada gezindiğini görünce kızdım ve 2 tokat attım. Çok geçmeden sonra yanıma geldi ve 'beni affet baba' deyip özür diledi. Sabah okula gitmesi için Güllük Caddesine bıraktım. O günden bu yana ulaşamıyoruz. Gururu kırıldı diye düşünüyorum. Bir anlık sinirle oldu. Amacım okumasıydı. Keşke şu an yanımda olsa da ona sarılıp gözünden öpsem. Cep telefonunu da evde bırakmış. Telefona yeni hat çıkarıldığına dair mesaj geldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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