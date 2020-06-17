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Sosyal medyada, futbol konuşmayı özledik

Futbol heyecanının tekrar başladığı bu hafta sonu ve akabindeki Türkiye kupası, futbolseverlerin özlediği diğer bir konunun da Twitter'da futbol üstüne konuşmak, tartışmak, düşüncelerini, heyecanlarını ve gol sevinçlerini paylaşmak olduğunu gösterdi.

Sosyal medyada, futbol konuşmayı özledik
17.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:54

Koronavirüs döneminde alınan önlemlerle futbolda da Süper Lig maçları ertelenmişti.Gerçekten futbol delisi olarak tanımlanabilecek Türk halkının bu dönemde en çok özlediği konuların başında futbol geliyor.

Birçok futbolsever, spor kanallarında yayınlanan eski maçlarla özlemini gidermeye çalışırken, 12 Haziran'da ligin tekrar başlayacağı haberi futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Ve Futbol heyecanının tekrar başladığı bu hafta sonu ve akabindeki Türkiye kupası, futbolseverlerin özlediği diğer bir konunun da Twitter'da futbol üstüne konuşmak, tartışmak, düşüncelerini, heyecanlarını ve gol sevinçlerini paylaşmak olduğunu gösterdi.

Kaynak: Bültenler

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