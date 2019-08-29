Sosyal medyada fetö'yü öven 5 kişiye gözaltı

29.08.2019 13:11

Kaynak: DHA

DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medyada Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) öven ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.Gözaltına alınanlar arasında bir iş insanı ve bankacı ile 3 esnafın bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin, sosyal medyada FETÖ terör örgütünü öven paylaşımlarının bulunduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.