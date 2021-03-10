Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı
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Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı

10.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:23

Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı Ordu'nun Ünye ilçesinde 22 yaşındaki Furkan Cansız isimli genç, girdiği bunalım sonucu evlerindeki banyoda kendini kemer ile asarak canına kıydı.

Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 22 yaşındaki Furkan Cansız isimli genç, girdiği bunalım sonucu evlerindeki banyoda kendini kemer ile asarak canına kıydı.

Olay, Çınarlık Mahallesi Kabakçı Sokak'ta bulunan Memurkent Sitesi D Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailesiyle beraber evinde bulunan Furkan Cansız isimli genç, sosyal medyada "Siz bu mektubumu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım" paylaşım yapmasının ardından banyoda kendisini kemerle asarak intihar etti.

Cansız'ın arkadaşının sosyal medyada paylaşımları görmesi üzerine durumu ailesine haber verdi. Evde Furkan Cansız'ı arayan ailesi banyoda genci kemerle asılı halde buldu. Komşuların durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

"Kız arkadaşından ayıldığı iddia edildi"

Dün gece saatlerinde banyoda kendisini asarak intihar eden Furkan Cansız'ın kız arkadaşından yeni ayrıldığı öğrenilirken, intihar etmeden önce sosyal medya hesabında ise "Siz bu mektubu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım ve ardımdan yaşananlardan hiç haberim olmayacak. Ben hayatı bir oyun olarak görüyordum, çok sıkıldım (çok sıktınız) ve artık son. Bu oyuna son verip sonsuzluğa karıştım. Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz, ağlıyor musunuz? Ama ben çok bencilim belki de. Ben sizin gibi hissetmeyeceğim artık. Benim için değişen bir şey olmayacak, acınızı paylaşamayacağım" diyerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

Gencin cansız bedeni savcılığın ilk incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gencin odasındaki bilgisayarlar ve dokümanlar ise incelenme üzere polis merkezine götürüldü.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı
Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı
Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı
Sosyal medyada 'elveda' diyerek banyoda kendisini kemerle astı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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