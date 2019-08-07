Sosyal medyada "Demirtaş'a Özgürlük" kampanyası başlatıldı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sosyal medyada "Demirtaş'a Özgürlük" kampanyası başlatıldı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sosyal medyada "Demirtaş'a Özgürlük" kampanyası başlatıldı.
Demirtaş'a Özgürlük İnisiyatifi salı günü yerel TSİ 18: 00'de başlatılan kampanyada, 3 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş için sosyal medya kullanıcılarından üzerinde "#freeDemirtas" yazan bir kağıtla kendi fotoğraflarını çekerek paylaşmalarını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle