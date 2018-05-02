Sosyal Medyada Daha Fazla 'Beğeni' Almak İçin Trenin Altında Kaldı

Rusya'da 19 yaşındaki Alexey Derbilov, Moskova'daki bir metro istasyonunda kendini tren raylarına atarak rayların arasındaki boşlukta trenin üzerinden geçmesini bekledi.

Olayın görüntülerini daha sonra internete yükleyen genç Rus polisi tarafından tutuklandı. Derbilov ifadesinde, 'olayı sosyal medya popularitesini artırmak için yaptığını' söyledi.