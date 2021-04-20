Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
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Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

- Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler Antalya'da tarihi surlar üzerinde tehlikeli hareketler Bisikletiyle yapığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi Antalya'da akrobasi tutkunu gençlerin tarihi Kaleiçi'nde bulunan surlar üzerinde bisikletleri ile yaptıkları...

- Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler

Antalya'da tarihi surlar üzerinde tehlikeli hareketler

Bisikletiyle yapığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi

ANTALYA - Antalya'da akrobasi tutkunu gençlerin tarihi Kaleiçi'nde bulunan surlar üzerinde bisikletleri ile yaptıkları şovlar izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Sosyal medyada beğeni almak için ölüme davetiye çıkartılan anları kask kameraları ile çekti. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler bazı izleyenlerin tepkisine sebep oldu.

Olay, Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde bulunan surların üzerinde yaşadı. Akrobasi tutkunu gençlerin, yanlarına aldıkları bisikletler ile surlar üzerine çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunduğu görüldü. Gençlerden birisi bindiği bisikleti surların kenarında zaman zaman tek teker üzerinde kullanarak adeta ölüme meydan okudu. Genç bisikletçi bununla da kalmayarak bir surun üzerinden başka bir sura atladı. Gençlerin yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan surlar üzerinde yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Öte yandan sosyal medyada beğeni almak için ölümü göze alan ve o anları kask kameraları ile kaydeden gençlerin görüntülerini izleyenler duruma tepki gösterdi. Bir süre daha hareketlerine devam eden gençler daha sonra eylemelerine son verdiği görüldü.

Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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