Sosyal Medyada Cumhurbaşkanına Hakarete Gözaltı

Samsun'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.E.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.E., 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN