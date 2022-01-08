Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaşan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaşan şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaşan şüpheli tutuklandı
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da sosyal medya hesaplarında çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sosyal medya hesaplarında çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu sosyal medya hesaplarında müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen A.A.K.J. yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde çocuklara ait müstehcen görüntü depoladığı ve yayınladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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